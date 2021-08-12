У жительницы Кольчугино изъяли участок, заросший сорняками

Управлением Россельхознадзора на территории Владимирской области, начиная с 2016 года, проводились проверки в отношении хозяйки, которая является собственницей земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 5,8 га, расположенного на территории Кольчугинского района. Ее земля полностью заросла сорняками, долгое время не использовалась в сельскохозяйственных целях, вследствие чего, полностью зарос сорной растительностью. Хозяйка за невыполнение мероприятий по защите земельного участка сельхозназначения от зарастания сорными растениями была привлечена регионального управлением Россельхознадзора к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, с наложением административного штрафа. В период с 2016 года по 2020 год Управлением Россельхознадзора были проведены многократные проверки использования владелицей спорного земельного участка. По результатам проверок выявлено, что участок сельскохозяйственного назначения не используется по целевому назначению. В связи с этим, собственнице неоднократно выносились предписания об устранении выявленных нарушений, которые не устранены до настоящего времени, ее не раз штрафовали. Поскольку женщина так и не ввела в сельхозоборот принадлежащий ей земельный участок, Управление Россельхознадзора инициировало процедуру его принудительного изъятия из собственности в судебном порядке. В августе текущего года в адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступило решение Кольчугинский городской суд Владимирской области, который постановил изъять у хозяйки неиспользуемый земельный участок сельскохозяйственного назначения и продать его с публичных торгов, в соответствии с кадастровой стоимостью.