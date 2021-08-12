Многодетные малоимущие семьи Владимирской области получат выплату к новому учебному году

Семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, предоставляется ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для детей. В этом году размер единовременной выплаты составляет 1960 рублей.

Денежная выплата на школьную и спортивную форму на каждого ученика производится 1 раз в течение 3 − 4 кварталов календарного года на новый учебный год на основании удостоверения многодетной семьи, письменного заявления одного из родителей и справки на ребёнка из общеобразовательного учреждения.

По состоянию на 1 августа выплату получил 1051 человек на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

Всего в области зарегистрировано больше 13 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. Многодетных малоимущих семей, которым предоставляется дополнительная социальная поддержка в связи с низким уровнем дохода, − более 7,6 тысяч.