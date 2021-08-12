Юная исполнительница из Александрова выступит в Музее Победы

В Музее Победы 14 августа состоится концерт в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». В Зале Полководцев перед зрителями выступит юная исполнительница из Александрова Ольга Артемьева.

С самого раннего детства она занимается вокалом и выступает на городских мероприятиях. Является солисткой вокальной студии народного ансамбля «Былина» и вокального коллектива «Музыкальная дорожка». Двукратный обладатель Гран-при международного фестиваля «Вальс Победы» и межрегионального фестиваля «Волшебный микрофон». Для посетителей Музея Ольга исполнит песни: «Тальяночка», «Гляжу в озера синие», «Россия» и «Голоса».

Посетители музея смогут посмотреть концерт бесплатно. Начало концерта в 14 часов.