В Александрове квартирного вора нашли благодаря оставленным отпечаткам рук

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях хозяйка квартиры, расположенной в районном центре, сообщила о краже из ее дома телевизора, ноутбука, наручных часов, а также ключей от входной двери — в общей сложности на 28 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия эксперты-криминалисты при осмотре поверхностей обнаружили следы отпечатков узоров рук, которые изъяли и проверили через базу данных. Проверка показала, что обнаруженные следы принадлежат 41-летнему местному жителю, который ранее уже попадал в поле зрения полицейских.

После задержания подозреваемый сознался в краже. Часть вещей в итоге удалось изъять и вернуть законной владелице.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело, а самого подозреваемого отправили под арест. Расследование продолжается.