Владимирские спортсмены завоевали медали на Первенстве России по спортивному ориентированию

фото департамента физкультуры

В поселке Полазна Пермского края с 5 по 9 августа проходило Первенство России по спортивному ориентированию в лично-командном зачете.

Владимирскую область представляли 24 сильнейших спортсмена ГБУ ВО "СШ по СО" по группам юношей и девушек. Во всех видах программы владимирские спортсмены завоевывали награды.

В первый день (дисциплина "Кросс-классика") Олеся Гладилкина завоевало свое очередное золото Первенств России девушки до 19 лет), а Герман Кобелев стал вторым среди юношей (до 15 лет). Четвертые места заняли Степан Сорокин (юноши до 15 лет), Павел Брызгалов (юноши до 17 лет) и Михаил Панкратов (юноши до 19 лет).

В эстафетных соревнованиях, состоявшихся во второй день Первенства России, спортсмены Владимирской области вновь выиграли сразу несколько наград. Победу в группе юноши (до 15 лет) одержала команда в составе Матвея Иванова, Германа Кобелева и Степана Сорокина. Серебряная медаль досталась Анне Большевой, Анастасии Ламовой и Полине Морозовой (девушки до 17 лет). Также серебро выиграла команда юношей (до 17 лет) - Егор Федин, Дмитрий Канаев и Павел Брызгалов.

Заключительный вид - "Кросс - спринт - общий стар" - принес сразу два золота и бронзу владимирской команде. Антонина Болячина завоевала золото среди девушек (до 15 лет). Олеся Гладилкина вновь выиграла золотую медаль (девушки до 19 лет). Степан Сорокин стал обладателем бронзовой медали (юноши до 15 лет). Шестой результат показала также Александра Борисова в группе девушек (до 17 лет).

Успешное выступление спортсменов позволило Владимирской области одержать победу в командном зачете среди юношей/девушек (до 15 лет) и стать вторым регионом страны в группе юноши/девушки (до 17 лет)!