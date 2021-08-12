Во Владимирской области уложили первый километр пробного асфальта на М-12

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В рамках рабочей поездки председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, первый заместитель председателя правления Госкомпании Марс Газизуллин проинспектировали ход подготовки к строительству трассы М-12 Москва – Казань.

Вдоль будущей трассы активно идет организация строительных городков, пополнение парка техники, монтаж и запуск асфальтобетонных и бетонных заводов, организация площадок под строительные материалы.

На 0-м этапе готовят земляное полотно под пробную укладку асфальтобетона в Павлово-Посадском районе Московской области. На 3-м этапе М-12 на этой неделе уложен первый километр пробного асфальта в 30-ти километрах от Мурома.

На площадке рядом с будущим мостом через реку Ока, который соединит Владимирскую и Нижегородские области, закончены археологические работы.

На 4-м этапе построено 55 км технологических дорог для подвоза строительных материалов. Ведутся работы по подготовке к пробной укладке асфальта в Арзамасском районе.