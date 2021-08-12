В Судогодском районе мужчина зарезал приятеля и закопал его тело в яму

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В лесном массиве у села Ликино 6 августа грибники обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками регионального УМВД в кратчайшие сроки нашли подозреваемого.

- В конце июля между мужчинами в процессе распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил 32-летнего приятеля два раза ножом в грудь. От полученных травм мужчина умер, - рассказали в областном СКР.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело товарища, скинул его в овраг, где выкопал яму и прикопал его там.

Мужчина находится под стражей. Свою вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается.