В Муроме появится футбольное поле с подогревом

17 августа в Муроме откроют парк 30 лет Победы, а уже сейчас основная часть техники и бригад работает на территории еще одного городского объекта - на стадионе имени Гастелло.

- Буквально через полтора месяца планируем строительство этого объекта завершить. Это будет не просто стадион в его существующих границах. По сути, мы благоустроим всю территория от улицы Гоголева и «Муромтепловоза» до Пионерской, - сообщил в своем инстаграме мэр округа Муром Евгений Рычков.

На месте остатков старого стадиона появится совершенно новый спортивный объект, где будет первое в городе футбольное поле с подогревом, легкоатлетические дорожки, построенные по всем международным стандартам, новые трибуны, крытый манеж, тренажерный зал, спортивные площадки для волейбола, баскетбола, уличные тренажеры, велотрек для занятий маунтинбайком.

После этого обещают отремонтировать дороги, находящиеся рядом, построить тротуары. Это будет большой общегородской спортивный объект, которым смогут пользоваться жители всех близлежащих домов.