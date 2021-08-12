Во Владимирской области 12 августа коронавирус диагностирован у 200 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 12 августа лабораторно подтверждено 200 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

43 случая во Владимире, 22 - в Ковровском, 21 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Муромском районах. 14 заболевших в Вязниковском районе, по 11 - в Собинском и Суздальском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Киржачском, 8 - в Александровском, по 7 - в Кольчугинском и Петушинском районах, 5 случаев в Гороховецком районе, по 3 - в Меленковском районе и Радужном, по 2 заболевших в Камешковском, Селивановском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 45 663 случая заболевания (10 819 сл. в г. Владимире, 5358 сл. в Гусь-Хрустальном, 4907 сл. о. Муром, 3540 сл. в Ковровском, 2523 сл. в Александровском, 2503 сл. в Петушинском, 1874 сл. в Юрьев-Польском, 1928 сл. в Вязниковском, 1929 сл. в Кольчугинском, 1803 сл. в Суздальском, 1474 сл. в Киржачском, 1474 сл. в Собинском, 1284 сл. в Меленковском, 1058 сл. в Гороховецком, 1048 сл. в Камешковском, 883 сл. в Селивановском, 704 сл. в Судогодском, 554 сл. в г. Радужном).