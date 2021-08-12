Владимирцы хранят в банках почти 218 миллиардов рублей

Основной объем вкладов приходится на рублевые сбережения, что составляет 199,6 миллиарда рублей, или 92% всего объема размещенных физическими лицами средств. Рост за год составил 3,3%. Вклады в иностранной валюте возросли на 10,6%, до суммы, эквивалентной 18,4 миллиарда рублей.

Объем средств увеличился не только на счетах у жителей области, но и у бизнеса. Остатки средств на депозитах юридических лиц в регионе по состоянию на 1 июля по сравнению с аналогичной датой прошлого года выросли на 4,7%, до 17,3 млрд рублей, средства индивидуальных предпринимателей на 7,9 %, до 6,9 млрд рублей.

- Чтобы защитить интересы граждан и сохранить доверие к банковским вкладам, Банк России рекомендовал кредитным организациям извещать клиентов об окончании срока действия депозитного договора заранее. Это даст человеку время подумать, что делать с накопившейся суммой продлить прежний договор, заключить новый или забрать деньги. Кроме того, банки должны информировать клиентов о возможностях продления вклада на прежних или новых условиях, а также предупреждать о том, что будет с депозитом после его завершения. Если деньги переведут на вклад до востребования, человеку должны сообщить, какой будет ставка. Это позволит гражданам размещать свои накопления на более выгодных условиях, сообщила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.