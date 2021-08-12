Ангелину Шкатову наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

В Москве Ангелину встретила ее первый тренер. Фото из личного архива Анастасии Савватеевой

Согласно указу президента "О награждении государственными наградами Российской Федерации" от 11 августа владимирская гимнастка Ангелина Шкатова вместе с другими спортсменкам по команде Анастасией Близнюк, Анастасией Максимовой, Анастасией Татаревой и Алисой Тищенко награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио.

Напомним, девушки завоевали серебряную медаль, несмотря на поданные протесты. На первое место судьи поставили болгарок.

Ангелина Шкатова - воспитанница Владимирской школы по художественной гимнастике. Ее тренировали Анастасия Савватееева и Светлана Кагарлицкая. В 2018 году Ангелина уехала в Питер и поступила в институт физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Сейчас спортсменка продолжает учиться и тренироваться в сборной России под руководством заслуженного тренера РФ Ирины Винер.

Ангелина приедет во Владимир после встречи с президентом. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге.