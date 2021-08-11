Во Владимире домашние таксы напали на 12-летнюю школьницу

Как сообщает Фрунзенский районный суд, на днях был рассмотрен гражданский иск, который подала мать школьницы 2009 года рождения, пострадавшей от нападения собак. Как указала истица, ее дочь возвращалась домой из школы, когда на нее напали собаки, причем одна из них укусила девочку за верхнюю часть левого бедра и порвала штанину, а другая пыталась укусить школьницу за руку.

Подруги пострадавшей школьницы прибежали к ее маме и рассказали, что хозяйка собаки, укусившей ребенка, якобы дала своему питомцу команду рукой, и та напала на девочку.

В результате нападения девочка попала в травмпункт, где ее обработали раны и сделали прививку от бешенства, однако впоследствии у ребенка были боли, а также появилась боязнь собак. Что до владелицы животного, то она даже не пыталась извиниться или как-либо загладить моральный вред.

В свою очередь, хозяйка собаки возразила. Она заявила, что всегда выгуливает собак недалеко от территории школы, и в тот день ее питомцы были на поводках, хотя и без намордников, так как все они таксы, которым постоянное ношение намордников не требуется.

Изучив доказательства по делу, суд пришел к выводу, что владелица такс выгуливала животных в неположенном месте, а также не обеспечила содержание собак, исключающее причинение вреда другим людям. В связи с этим исковое заявление было удовлетворено частично в плане возмещения вреда здоровью.

А вот что касается запрета хозяевам такс содержать и выгуливать животных, то это требование осталось без удовлетворение, так как суд не нашел доказательств, что права других людей нарушаются систематически, равно как и нарушают какие-либо другие правила содержания собак.

Истица с таким решением не согласилась и в настоящее время подала апелляцию.