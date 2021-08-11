В Юрьев-Польском двух водителей осудят за нетрезвое вождение

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в один из дней минувшего апреля сотрудники Отдела ГИБДД полиции Юрьев-Польского района остановили легковой автомобиль 2Киа Рио», за рулем которой находился 34-летний мужчина.

По всем признакам водитель был нетрезвым, что в результате подтвердило медицинское освидетельствование. Выяснилось, что ранее мужчина уже попадался за рулем нетрезвым.

Похожий случай произошел уже в мае, когда инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Джили» под управлением 32-летнего водителя из Ярославской области. Мужчина также оказался нетрезвым, и тоже сел за руль в пьяном виде повторно.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В настоящее время расследование уголовных дел завершено, в скором времени оба водителя предстанут перед судом.