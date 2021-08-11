Жительнице Владимира вернут деньги за срыв тура по Франции из-за Сovid-19

Как сообщает Фрунзенский районный суд, жительница областного центра еще в феврале 2020 года заключила договор с турагентом на поездку во Францию. Стоимость турпродукта составила 194565 рублей.

Однако из-за введенного в иностранном государстве карантина туристическая поездка сорвалась, и клиентка потребовала от туроператора вернуть ей деньги.

Суд установил, что тур сорвался из-за действия непреодолимой силы, а именно — из-за мировой пандемии коронавируса. Попытка жительницы Владимира получить равнозначный турпродукт тоже успехом не увенчалась - агентство предложило ей или ждать открытия границ с Францией, или получить деньги в течение 2021 года, но в итоге перевело ей лишь 55 тысяч рублей.

Истица потребовала не только полностью компенсировать ей сорвавшуюся поездку, но и выплатить компенсацию морального вреда и штраф.

С учетом положения об особенностях реализации турпродуктов в 2020-2021 году, установленных правительством России, за заключенные до 31 марта 2020 года договоры на оказание туристических услуг агентства обязаны возвращать клиентам полную стоимость. Таким образом, так как в данном случае договор заключили 19 февраля 2020 года, то жительница Владимира имеет полное право на компенсацию всей стоимости. Поэтому суд удовлетворил ее требование, а также частично удовлетворил требование о компенсации морального вреда и штрафа.

Решение было принято заочно и вступило в законную силу.