Во Владимирской области за месяц умерло почти в три раза больше людей, чем родилось

Департамент юстиции подвел итоги статистики ЗАГСов за июль. В этом месяце в регионе родилось 935 малышей, а умерло почти в три раза больше – 2668 человек. Во всех районах число родившихся меньше, чем число скончавшихся, но в некоторых районах разница особенно заметна. Так в Суздальском районе родилось 11 детей, умер – 721 человек, в Александровском районе – 52 новорожденных и 247 умерших, в Вязниковском районе – 35 малышей появилось и 187 умерло, в Киржачском районе на свет появились четверо ребят, умерло - 72. Традиционно больше всего детей появилось на свет во Владимире – 390, больше всего умерло жителей тоже в областном центре – 617, в том числе пять крох до года. Меньше всего умерших в Ковровском районе – 35, Селивановском – 36 и радужном – 18.