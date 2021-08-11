Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 14:29

В Кольчугино продавали алкоголь без документов

В магазине нашли 89 бутылок
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

В магазине, расположенном на улице Мелиораторов в городе Кольчугино, прокуратура во время проверки обнаружила 89 бутылок алкоголя, находящейся в обороте без товарно-сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. По результатам проверки прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по факту хранения алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, а также продажи без лицензии (ч.2 ст. 14.16 и ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ). Материалы направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области. Обнаруженная алкогольная продукция изъята.