Во Владимире пассажирка автобуса пострадала из-за лопнувшего колеса

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 12.50 в районе дома №59 «а» по улице Полины Осипенко, расположенном у Рокадной дороги.

По предварительным данным, у автобуса «Мерседес Бенц», следовавшего по маршруту №21, лопнуло колесо. В результате повреждения пневмобаллона одна из пассажирок автобуса — женщина 1963 года рождения, упала и ударилась.

В результате врачи диагностировали у пострадавшей ушиб грудной клетки, госпитализация ей не потребовалась. В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.