Во Владимирской области на трассе М-7 установят противоослепляющие экраны

ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород" выложила на сайте Госзакупок заявку на установку противоослепляющих экранов на трассе М-7 «Волга». Ведомство готово заплатить почти 100 миллионов рублей за установку таких экранов на Южном объезде Владимира.

В техзадании указано, что противоослепляющие экраны должны соответствовать требованиям ГОСТ 32838-2014 и изготавливаться по технической документации. Конструкция противоослепляющих экранов должна соответствовать следующим требованиям:

- высота экрана – 900 мм;

- они должны полностью задерживать свет фар с полос встречного движения;

- экраны должны быть пластинчатыми.

Вообще подобные конструкции необходимы для того, чтобы водителей в ночное время суток не ослеплял свет фар встречных машин. Сроков установки в ведомстве пока не назвали, так как конкурс еще не проведен.