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Общество11 августа 2021 11:46

Во Владимире отремонтируют «Звездный дом» в Центральном парке

На его восстановление готовы потратить более 23 миллионов рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Здание на Суздальском проспекте, 11 на обочине Центрального парка построили в 2011 году. Изначально предполагалось, что на более чем 980 квадратных метрах, принадлежащих муниципалитету, разместится планетарий, но этого так и не произошло. А два года назад помещение передали МБУ «Молодежный центр». Теперь запланирован капремонт помещений, на который готовы выделить более 23 с половиной миллионов рублей. На эти деньги подрядчик. Которого выберут 18 августа, должен до 15 декабря отделать помещения, провести коммуникации, видеонаблюдение и сигнализацию, демонтировать амфитеатр, установить новые лестницы и перила. В обновленных помещениях появятся гардероб, комната персонала, зал, кабинет, класс виртуальной реальности с соответствующим оборудованием, помещение для коворкинга, отдыха, игр, творчества, предпринимательства, а также шесть туалетов и технические помещения. Какие именно занятия будут проходить в обновленном здании и появится ли там все же планетарий – пока неизвестно.