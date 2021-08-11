Во Владимирской области 11 августа коронавирусом заболели 197 человек

На территории Владимирской области на 10 часов утра 11 августа 2021 года лабораторно подтверждено 197 случаев заболевания Covid-19.

А вот как распределились случаи по районам региона: 52 сл. в г. Владимире, 21 сл. в Ковровском, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 12 сл. в Суздальском 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Собинском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Александровском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 45 463 случая заболевания (10 776 сл. в г. Владимире, 5337 сл. в Гусь-Хрустальном, 4887 сл. о. Муром, 3518 сл. в Ковровском, 2515 сл. в Александровском, 2496 сл. в Петушинском, 1864 сл. в Юрьев-Польском, 1914 сл. в Вязниковском, 1922 сл. в Кольчугинском, 1792 сл. в Суздальском, 1465 сл. в Киржачском, 1463 сл. в Собинском, 1281 сл. в Меленковском, 1053 сл. в Гороховецком, 1046 сл. в Камешковском, 881 сл. в Селивановском, 702 сл. в Судогодском, 551 сл. в г. Радужном).