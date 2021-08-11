Владимирский «Волгабас» погасил долг в десять миллионов рублей

В отделе судебных приставов Собинского района Владимирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с завода, производящего автобусы, задолженности в размере 10 миллионов рублей в адрес московского кредитного брокера. Судебным приставом - исполнителем было возбуждено исполнительное производство, о чем представитель завода-должника был уведомлен должным образом. Должнику были разъяснены последствия неуплаты долгов в установленный срок и какие меры принудительного характера будут применены. Предприятия в кратчайшие сроки в добровольном порядке погасило долги в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Ранее эта же организация выплатила административный штраф по ст. 20.25.1. КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) в размере 200 тысяч рублей.