В Петушках двух местных жителей задержали при попытке продать патроны

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование и направили в суд уголовное дело по факту незаконного хранения, передаче и сбыту боеприпасов.

В минувшем июне сотрудники уголовного розыска задержали 61-летнего мужчину, у которого изъяли 13 патронов. Согласно заключению экспертов, это боеприпасы заводского изготовления, пригодные для использования для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

По версии следствия, мужчина нашел эти патроны в мае нынешнего года, но не отнес их в полицию, а оставил себе, после чего обратился к 62-летней знакомой, решив продать их по 1000 рублей за штуку. Женщина согласилась помочь, но тут обоих задержали полицейские. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.