Проект реконструкции сгоревшего Владимирского театра драмы уже завершен

10 августа во Владимирском театре драмы состоялся сбор труппы. На первом месте - вопрос о реконструкции сгоревшего здания.

По словам директора департамента культуры Алисы Бирюковой, проект должны были разработать к ноябрю, но сделали это раньше. Он уже готов и сейчас проходит государственную экспертизу. Уже в конце месяца он должен выйти из экспертизы, после чего его направят в Министерство культуры.

Новый театральный сезон будет богат на гастроли и фестивали – Брест, Калуга, Таганрог, Москва, Сургут. 13 августа стартует ставший уже традиционным проект «Летние театральные вечера», который пройдет на площадке эко-отеля «Велес».

Для владимирцев сезон откроется 9 сентября спектаклем «Искупление» в постановке Владимира Кузнецова на сцене областной филармонии. Первая премьера сезона «Потом и кровью» по роману Шолохова «Поднятая целина» будет показана 9 октября. Над премьерой спектакля работают режиссер-постановщик Владимир Кузнецов, сценограф Дмитрий Дробышев, хореограф Анна Закусова, художник по костюмам Наталья Авдонина, композитор Петр Акимкин.