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Общество10 августа 2021 17:58

В Петушинском районе благоустроили городской парк

На приведение его в порядок ушло более четырех миллионов рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В Костерево закончили реновацию городского парка вблизи культурно-досугового центра на улице Писцова. Там обустроили прогулочные дороги и тротуары, установили сцену и заасфальтировали площадку перед ней, поставили и урны, а также сделали хорошее освещение. В этом году в рамках нацпроекта Костерево получило 4,6 миллионов рублей, все эти деньги пошлина благоустройство парка. Кроме этого, администрация города заняла 2 место в областном конкурсе благоустройства, который проводился Департаментом ЖКХ в 2020 году, и получила субсидию в размере 1,8 миллионов рублей. Эти деньги вместе с выделенными из местного бюджета 422,2 тысячами рублей пошли на устройство игровой зоны в парке.