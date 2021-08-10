В Петушинском районе благоустроили городской парк

В Костерево закончили реновацию городского парка вблизи культурно-досугового центра на улице Писцова. Там обустроили прогулочные дороги и тротуары, установили сцену и заасфальтировали площадку перед ней, поставили и урны, а также сделали хорошее освещение. В этом году в рамках нацпроекта Костерево получило 4,6 миллионов рублей, все эти деньги пошлина благоустройство парка. Кроме этого, администрация города заняла 2 место в областном конкурсе благоустройства, который проводился Департаментом ЖКХ в 2020 году, и получила субсидию в размере 1,8 миллионов рублей. Эти деньги вместе с выделенными из местного бюджета 422,2 тысячами рублей пошли на устройство игровой зоны в парке.