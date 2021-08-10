Из-за аварии в Судогодском районе разлился битум

Инспекторы Росприроднадзора осмотрели место разлива битума в результате ДТП во Владимирской области

Инспекторы межрегионального Управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям 8 августа выехали на 200 км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе, где вследствие автомобильной аварии произошел разлив битума. Специалисты аккредитованной лаборатории (филиал ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО по Владимирской области) отобрали пробы почвы для определения содержания нефтепродуктов, проведены замеры площади очага розлива битума. Все измерения проводились в присутствии Владимирского природоохранного прокурора. По предварительным оценкам площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров. На месте проводятся работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.