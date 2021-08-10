В четырех районах Владимирской области ожидаются грозы с дождем

Как сообщает вечером 10 августа Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа во Владимире, а также в Собинском, Киржачском и Гусь-Хрустальном районах может начаться гроза с дождем.

Во время грозы ветер усилится, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды возможны обрывы проводов линий электропередач, повреждение сельхозкультур, а также возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций. В связи с этим гражданам следует соблюдать осторожность.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».