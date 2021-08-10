В Судогодском районе трактор врезался в легковую машину и сбил пешехода

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 11.00 на 210 километре трассы М-7 «Волга» 26-летний водитель трактора «Беларус», сдавая задним ходом, врезался в стоявший позади автомобиль «Шкода Рапид».

После удара «Шкода», в свою очередь, откатилась назад и сбила мужчину 1979 года рождения, стоявшего позади.

В результате ДТП пешеход получил травмы, которые, к счастью, оказались не столь серьезными: прибывшая на место аварии бригада «скорой помощи» диагностировала у пострадавшего множественные ушибы. После оказания медпомощи врачи отпустили его на домашнее лечение.

В ГИБДД по факту ДТП проводится проверка.