В Суздале планируют готовить реставраторов скрипок

В Суздале обсудили перспективы развития местного филиала Санкт-Петербургского государственного института культуры – бывшего реставрационного училища. В планах расширение реставрационных специализаций, проработка вопроса подготовки на базе Суздальского филиала реставраторов струнно-смычковых музыкальных инструментов и развития инклюзивного образования. Также администрация Владимирской области проведет обследование недостроенных «Мастерских кузницы», чтобы понять. Можно ли достроить объект. для того, чтобы у нас было понимание возможности завершения строительства объекта. Филиал Кроме того, СПбГИК совместно с областной и городской администрациями должны до конца августа представить визуализацию использования здания школы на условиях государственно-частного партнерства, предусмотрев мастерские для учебного процесса и комнаты для проживания студентов. Также в Суздале может появиться Всероссийский центр народно-художественных промыслов – такую возможность обсудили заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова и вице-губернатор Александр Ремига.