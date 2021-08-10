Во Владимире девушки ради отдыха в кафе совершили две кражи

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи городского главка полиции Владимира завершили расследование уголовного дела по факту краж, возбужденного на 19 и 20-летних девушек из числа местных жителей.

По версии следствия, в марте они стащили велосипед у жительницы областного центра. По словам хозяйки велосипеда, хранила она его на лестничной площадке многоквартирного дома. После этой кражи девушек и задержали сотрудники уголовного розыска. Обе в краже сознались.

Однако в ходе следствия обнаружилась их причастность к другому преступлению — по версии следователей, подруги обокрали сарай на улице Чайковского, похитив оттуда электроинструменты.

В общей сложности ущерб от двух краж составил 24 тысячи рублей. Сами девушки объяснили свой поступок тем, что им требовались деньги для похода в кафе. Теперь же им предстоит предстать перед судом, куда на днях с утвержденным обвинительным заключением было направлено уголовное дело.