В Суздале велосипедистка попала в больницу после ДТП с автомобилем

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 08.05 в районе дома №60 по улице Ленина водитель легковушки «Лада Веста» 1974 года рождения сбил женщину на велосипеде, которая ехала в попутном направлении по краю дороги и неожиданно начала поворачивать налево.

В результате ДТП велосипедистка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» увезла пострадавшую в больницу. В настоящее время в ГИБДД по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.