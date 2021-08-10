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Происшествия10 августа 2021 14:54

В Суздале велосипедистка попала в больницу после ДТП с автомобилем

ДТП произошло 9 августа около восьми часов утра на улице Ленина
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 08.05 в районе дома №60 по улице Ленина водитель легковушки «Лада Веста» 1974 года рождения сбил женщину на велосипеде, которая ехала в попутном направлении по краю дороги и неожиданно начала поворачивать налево.

В результате ДТП велосипедистка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» увезла пострадавшую в больницу. В настоящее время в ГИБДД по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.