В августе части владимирским бюджетникам поднимут зарплаты

Как сообщил губернатор Владимир Сипягин, с 1 августа решено проиндексировать на 5 % зарплаты работникам владимирских госучреждений, не подпадающих под действие «майских» Указов Президента России. Как отметил глава региона, такая возможность появилась у администрации области благодаря грамотной финансовой политике. На индексацию дополнительно потребуется 201 миллион рублей, деньги планируют найти в бюджете, предусмотренном на этот год.

- Органам местного самоуправления я рекомендовал принять аналогичные решения на своем уровне. На их реализацию потребуется 217,1 миллион рублей. Регион выделяет дополнительную финансовую помощь местным бюджетам, - отметил губернатор.