Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерли пять человек

Последний месяц во Владимирской области число заболевших коронавирусом растет ежедневно, при этом заболевает больше, чем выздоравливает. Так по состоянию на 10 августа в регионе заболел 201 человек, 169 выздоровели, пятеро – скончались. Всего за время пандемии зафиксировано 45266 случаев заболеваний коронавиурсом, 1518 из которых с летальным исходом, 41830 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели. Также по состоянию на 10 августа в медорганизациях региона действуют 1822 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76,9 процента из них занято (1402), свободно 420 коек.