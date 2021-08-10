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Общество10 августа 2021 13:47

Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерли пять человек

И выздоровели 169 жителей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Последний месяц во Владимирской области число заболевших коронавирусом растет ежедневно, при этом заболевает больше, чем выздоравливает. Так по состоянию на 10 августа в регионе заболел 201 человек, 169 выздоровели, пятеро – скончались. Всего за время пандемии зафиксировано 45266 случаев заболеваний коронавиурсом, 1518 из которых с летальным исходом, 41830 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели. Также по состоянию на 10 августа в медорганизациях региона действуют 1822 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76,9 процента из них занято (1402), свободно 420 коек.