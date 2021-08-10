Во Владимире на проезжей части улицы Мира сгорел легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

На пульт диспетчеров пожарной охраны сообщение о пожаре поступило в 09.39. Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на место возгорания были направлены шесть огнеборцев на двух пожарных машинах.

Как выяснилось, «Лада» девятой модели полыхала буквально напротив Князь-Владимирского кладбища. Сообщение о пожаре оказалось поздним, так что к моменту прибытия расчетов автомобиль горел открытым пламенем.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.