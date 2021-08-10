Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 13:11

В Селивановском районе продавцы сельмага не прошли инструктаж по охране труда

Нарушение было обнаружено районной прокуратурой в ходе проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, нарушение трудового законодательства вскрылось в работе сельского магазина деревни Копнино, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

В нарушение требований закона, его работники, трудоустроившиеся еще в 2018 году, инструктаж по охране труда прошли только в апреле 2021 года. Что касается специальной оценки условий труда, то она также проведена с нарушением сроков.

В связи с этим владельцу магазина было внесено представление. Кроме того, за нарушение нормативов в области охраны труда его оштрафовали на 15 тысяч рублей.