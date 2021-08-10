В Меленках бывшего судебного пристава взяли на работу с нарушением закона

Как установлено в ходе проверки, проведенной прокуратурой Меленковского района, бывшая сотрудница отдела судебных приставов была устроена на работу на хлебозавод «Меленкоский». При этом новый работодатель по закону обязан сообщить на прежнее место работы госслужащего о приеме его на работу, чего сделано не было.

В результате руководству хлебозавода было внесено представление, по итогам рассмотрения которого одного человека наказали в дисциплинарном порядке. Также в отношении виновного ответственного сотрудника завода возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали его на 20 тысяч рублей.

В настоящее время такое же административное дело рассматривается в отношении директора хлебозавода.