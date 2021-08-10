За полгода владимирцы взяли почти восемь тысяч ипотечных кредитов

В I полугодии 2021 года владимирцы взяли 7963 ипотечных жилищных кредита, что на 43% больше аналогичного периода прошлого года. Объем выданной ипотеки вырос на 75% и превысил 18 миллиардов рублей. При этом владимирцы увеличили сумму взятого жилищного кредита до 2,3 миллионов рублей (год назад 1,85 миллионов) и срок ипотечного кредита до 20 лет (ранее – немногим более 17 лет).

- Во Владимирской области ипотека занимает около 30% в общем объеме выдачи кредитов физическим лицам. При этом платежная дисциплина ипотечных заемщиков сохраняется на очень высоком уровне. При росте портфеля почти на треть до 70 миллирдов рублей уровень неплатежей снизился и на 1 июля 2021 года составил 0,7%, – отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.