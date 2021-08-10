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Происшествия10 августа 2021 12:32

Жительница Юрьев-Польского тайно расплачивалась покупками с карты подруги

Так продолжалось, пока владелица банковского счета не обнаружила пропажу денег
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце июля в полицию Юрьев-Польского района обратилась 45-летняя местная жительница, которая рассказала, что с ее банковского счета исчезли 45 тысяч рублей.

По словам женщины, она обнаружила, что у нее списывали деньги при совершении покупок в интернете, хотя сама юрьевпольчанка ничего не покупала.

Как выяснили оперативники, карту женщина время от времени передавала знакомой, которая помогала ей с покупками. После задержания женщина созналась, что действительно причастна к исчезновению денег со счета.

По версии следствия, дама брала карту подруги и, пользуясь этим случаем, банально расплачивалась ей и за собственные покупки тоже. Так 45 тысяч рублей она и потратила.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту кражи, расследование в настоящее время продолжается.