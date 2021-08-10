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Общество10 августа 2021 11:21

Во Владимире 1 сентября за парты сядет более 39 тысяч школьников

А обучать их будут 2266 педагогов
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В областной столице активно готовят к новому учебному году 49 муниципальных школ, негосударственное учреждение Православная гимназия и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат №2» (ГМУК 2). В них трудятся 3175 человек, из которых 2266 человек - педагогические работники. В новом учебном году в городе за школьные парты сядет 39184 ученика - это на 900 человек больше, чем в прошлом году. В первый раз в школы областного центра придут 4427 первоклассников — это на 126 ребят больше, чем годом ранее. Также владимирские школьники придут и в новую школу №46 в микрорайоне Коммунар. Туда уже подано 1230 заявлений, набрано 40 классов. В том числе в школу придут и 190 первоклассников, их разделили на шесть первых классов.