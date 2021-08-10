Вязниковца оштрафовали за уклонение от службы в армии

Жителя Вязников обвинили в уклонении от прохождения военной службы при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. В апреле-июле этого года в ходе проведения призывных мероприятий, молодой человек уклонился от призыва на военную службу, неоднократно не являлся по вызову в военный комиссариат города Вязники и Вязниковского района для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, законные основания для освобождения от службы у него отсутствовали. Суд признал его виновным в уклонении, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей. Приговор вступил в законную силу.