Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболел 201 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 августа 2021 года лабораторно подтвержден 201 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 53 сл. в г. Владимире, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Ковровском, 18 сл. в Муромском, 12 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Петушинском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Суздальском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Гороховецком, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 45 266 случаев заболевания, из них 10 724 сл. в г. Владимире, 5318 сл. в Гусь-Хрустальном, 4871 сл. о. Муром, 3497 сл. в Ковровском, 2510 сл. в Александровском, 2487 сл. в Петушинском, 1855 сл. в Юрьев-Польском, 1903 сл. в Вязниковском, 1914 сл. в Кольчугинском, 1780 сл. в Суздальском, 1457 сл. в Киржачском, 1453 сл. в Собинском, 1275 сл. в Меленковском, 1050 сл. в Гороховецком, 1043 сл. в Камешковском, 878 сл. в Селивановском, 701 сл. в Судогодском, 550 сл. в г. Радужном.