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Происшествия10 августа 2021 10:16

Во Владимире директор салона связи нарушил тайну телефонных переговоров

Руководитель одного из известных салонов обвиняется в продаже детализации звонков
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональное УФСБ, по факту нарушения тайны переписки и телефонных переговоров с использованием служебного положения. Фигурантом по делу проходит 22-летний директор одного из салонов сотовой связи.

По версии следствия, молодой человек в минувшем феврале получил детализацию, содержащую сведения о входящих и исходящих соединениях одного из абонентов, которую за 2 тысячи рублей передал некоему покупателю, личность которого установить не удалось.

Сам директор салона свою вину полностью признал. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Если его вина будет доказана, молодому человеку может грозить до четырех лет лишения свободы.