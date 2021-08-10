Во Владимире полностью ликвидирован пожар в офисном здании на улице Садовой

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, окончательная ликвидация последствий пожара в доме №16 по улице Садовая произошла в 03.50 ночи.

- На месте работают специалисты пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Владимирской области. Причина пожара устанавливается, - сообщила руководитель пресс-службы областного чрезвычайного ведомства Екатерина Мищенко.

Напомним- пожар в трехэтажном офисном здании на улице Садовая начался около шести часов вечера 9 августа. Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось в 20.13, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.