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Происшествия10 августа 2021 9:24

Во Владимире полностью ликвидирован пожар в офисном здании на улице Садовой

Окончательно завершить тушение огнеборцам удалось ночью 10 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, окончательная ликвидация последствий пожара в доме №16 по улице Садовая произошла в 03.50 ночи.

- На месте работают специалисты пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Владимирской области. Причина пожара устанавливается, - сообщила руководитель пресс-службы областного чрезвычайного ведомства Екатерина Мищенко.

Напомним- пожар в трехэтажном офисном здании на улице Садовая начался около шести часов вечера 9 августа. Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось в 20.13, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.