17 владимирских школ получат ноутбуки

До конца этой недели 17 общеобразовательных учреждений города Владимира — средние школы №1, 2, 5, 9, 10, 11, 15, 19, 22, 31, 34, 36, 43, 44, 48, 49, а также муниципальный городской межшкольный учебный комбинат №2 - получат комплекты оборудования в рамках программы «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Комплект состоит из многофункционального устройства - принтера, сканера и копира, а также ноутбуков для педагогов и управленческого персонала. Всего в рамках контракта закуплено 476 ноутбуков и 17 МФУ.

Поставка комплектов еще в 11 общеобразовательных учреждений города Владимира запланирована на 2022-2023 годы. Семь средних школ получат его в 2022 году, и четыре школы - в 2023 году