Владимирская делегация встретила Ангелину Шкатову в Москве

Встретила Ангелину Шкатову ее первый тренер. Фото из личного архива Анастасии Савватеевой

Вчера из Токио в Москву вернулись олимпийцы. В аэропорту их встречали с цветами, плакатами, а потом повезли по столице. Среди них была владимирская спортсменка Ангелина Шкатова, которая в составе сборной по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль. Это первая олимпийская медаль для владимирской спортшколы по художественной гимнастике.

На Васильевском спуске Ангелину ждала делегация из родного города - первый тренер Анастасия Савватеева и юные воспитанницы школы.

Во Владимир Ангелина Шкатова приедет только после визита в Кремль. Впереди - встреча с президентом.