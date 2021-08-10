Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 8:50

Владимирская делегация встретила Ангелину Шкатову в Москве

С серебряной медалью ее поздравила первый тренер и юные гимнастки
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Встретила Ангелину Шкатову ее первый тренер. Фото из личного архива Анастасии Савватеевой

Встретила Ангелину Шкатову ее первый тренер. Фото из личного архива Анастасии Савватеевой

Вчера из Токио в Москву вернулись олимпийцы. В аэропорту их встречали с цветами, плакатами, а потом повезли по столице. Среди них была владимирская спортсменка Ангелина Шкатова, которая в составе сборной по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль. Это первая олимпийская медаль для владимирской спортшколы по художественной гимнастике.

На Васильевском спуске Ангелину ждала делегация из родного города - первый тренер Анастасия Савватеева и юные воспитанницы школы.

Во Владимир Ангелина Шкатова приедет только после визита в Кремль. Впереди - встреча с президентом.