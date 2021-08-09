В центре Владимира загорелось офисное здание

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в трехэтажном офисном здании в областной столице на улице Садовая, дом 16 поступило в 18:08.

Как выяснили приехавшие на вызов пожарные, горит кровля на площади 150 квадратных метра, для борьбы с огнем сформировали четыре звена газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших нет, к счастью, В 19.22 пожарные локализовали огонь на площади 150 квадратных метров, а в 20.13 открытое горение ликвидировано. К ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники и 29 человека личного состава. Причины пожара пока ннеизвестны, их устанавливают дознаватели. /p>