За 7 месяцев 2021 года более 18 тысяч семей во Владимирской области получили выплаты на детей

За январь-июль 2021 года во Владимирской области свыше 18 тысяч семей с детьми получили выплаты на сумму более чем 1 миллиарда 300 миллионов рублей, сообщили в департаменте социальной защиты населения.

В зависимости от очерёдности рождения родителям предоставлены:

− ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (24170 рублей). Размер пособия составляет 11294 рубля. Выплату получили 10749 семей на 706,1 млн рублей;

− ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста 3-х лет при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения (24423 рубля). Размер выплаты составляет 11294 рубля. Воспользовались мерой поддержки 7885 семей на сумму 594 млн рублей.