Во Владимире суд принял к рассмотрению иск экс-вице-губернатора Романа Годунина

Как сообщает Октябрьский районный суд Владимира, исковое заявление, поданное накануне бывшим заместителем главы региона Романом Годуниным, принято к производству. Первое заседание назначено на 24 августа.

В иске Годунин требует восстановления в должности, взыскания с администрации Владимирской области зарплаты за время вынужденного прогула начиная с 9 июля 2021 года, а также компенсацию морального вреда.

Напомним — ранее Роман Годунин был уволен из обладминистрации в связи с тем, что в декларации о доходах он не указал банковские счета. Также в настоящее время экс-заместитель губернатора обвиняется в картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда. Расследование по данному факту продолжается.

Накануне стало известно, что Роман Годунин обратился с иском в суд, потребовав восстановления в должности.