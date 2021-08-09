В Меленках ликвидирован крупный пожар в жилом доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.13 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании, произошедшем в доме №1 по улице Гагарина. На место происшествия тут же выехали семь огнеборцев на трех пожарных машинах, однако сообщение было поздним.

К моменту прибытия расчетов открытым пламенем горела кровля дома, а также часть его внутренней отделки. Огнеборцам удалось не дать огню разойтись на всю постройку, а также предотвратить его переход на соседние жилые дома. В результате общая выгоревшая площадь составила 120 квадратных метров, однако дом сгорел не полностью.

К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.