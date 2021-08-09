Владимирцев приглашают увидеть "Зачарованный мир"

Фото Центра ИЗО

С 9 августа в Центре ИЗО начинает свою работу персональная выставка "Зачарованный мир" Бориса Хромова (Москва).

На ретроспективной персональной выставке представлены пейзажи, раскрывающие взгляд автора на самобытность старинных русских городов «Золотого Кольца», деревянные изделия, отражающие тяготение к истокам народного творчества. Его живопись на дереве имеет некий посыл к силе и образности икон. В экспозицию выставки вошли и кованные произведения – канделябры, выполненные по оригинальной задумке художника.

Борис Хромов – член многих художественных объединений: Творческого союза художников России, Международного художественного фонда, Профессионального союза художников России, Творческого союза профессиональных художников и т. д. Он родился в 1965 году в Москве, окончил ДХШ №1 имени В. Серова и Московское высшее художественно-промышленное училище, с 2011 по 2014 год возглавлял Государственный выставочный зал «Варшавка» (Москва), был награжден Почетной Благодарностью от Администрации Президента РФ и Московской Городской Думы.