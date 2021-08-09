В патриотический сквер во Владимире вернули военную технику

Мэрия поэтапно возвращает образцы исторической военной техники в патриотический сквер на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира.

Под надзором архитекторов в сквере сформировали центральную и прилегающие аллеи, подготовили 8 постаментов под образцы военной техники, а вдоль аллей организовали первые велодорожки. Меньше чем за два минувших месяца вдоль аллей высадили без малого 80 двадцатилетних алтайских кедров.

Как отмечают специалисты, несмотря на аномально жаркую и сухую погоду, стоявшую во Владимире весь июнь-июль, кедры прижились - в отличие, например, от выгоревших газонов. Сегодня экологи беспокоятся за состояние лишь двух саженцев, остальные опасений не вызывают.

Озеленение будет продолжено этой осенью. А пока, как и было обещано, в сквер на постоянное хранение поэтапно возвращаются исторические образцы военной техники.

Первыми свои места на постаментах заняли легендарная «полуторка» - прошедший дорогами Великой Отечественной войны грузовик ГАЗ-АА, выпускавшийся с 1930-х годов, и гаубица Д-30, впервые поставленная на вооружение Красной Армии в 1938 году, но в сквере установлена ее более поздняя модификация.

Формирование постоянной выставки военной техники под открытым небом будет продолжено и завершится в будущем году. На втором этапе в патриотическом сквере откроется, в частности, выставочный павильон с Книгой Памяти в честь владимирцев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, а доминантой зоны отдыха на центральной площади станет фонтан.